Россияне расстреляли гражданских в Селидово: правоохранители начали расследование – фото

Российский захватчик (Фото: ресурс окупантов)

В городе Селидово Донецкой области оккупанты расстреляли гражданских людей, правоохранители начали расследование. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по фактам нарушения законов и обычаев войны.

27 октября в нескольких Telegram-каналах появилась информация об убийствах оккупантами мирных жителей в Селидово. На обнародованном видео было зафиксировано, как россияне, вероятно, расстреляли из автоматов гражданский автомобиль. Во время атаки в салоне находились два человека, один из них ранен.

После этого на место происшествия прибыли украинские военные и, оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрелов. Предварительно, это произошло 24 октября.

Кроме того, по данным ОГП, россияне, вероятно, расстреляли в городе двух женщин. В районе частного сектора, практически не пострадавшего от активных боевых действий, находятся тела погибших. То есть эти убийства совершались, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий армией РФ, отметили в прокуратуре.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

18 октября оккупанты казнили двух украинских безоружных пленных вблизи Селидово.

24 октября стало известно, что россияне убили четырех украинских пленных бойцов НГУ вблизи Селидово.