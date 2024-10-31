В прокуратуре объяснили, почему начальница Николаевской МСЭК еще не получила подозрение

Накануне у чиновницы нашли более $450 000, а у ее сына – российский паспорт, заявляла СБУ

Фото обысков у руководительницы Николаевской МСЭК: СБУ

Главному врачу Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы еще не сообщили о подозрении, потому что продолжаются следственные действия. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя облпрокуратуры Денис Фальченко, передает Укринформ.

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"Чтобы выдвинуть подозрение, нужно иметь соответствующие основания, собрать доказательства, выяснить обоснованность и законность обвинений. Следствие по этому делу проводит Служба безопасности Украины, а процессуальное наблюдение осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны", – заявил чиновник во время заседания облсовета.

В общем, Фильченко порекомендовал обратиться за разъяснениями в эти ведомства.

Ранее, 22 октября, спецслужба заявила о разоблачении руководителя Николаевского областного центра МСЭК на коррупционных схемах для уклонистов. Правоохранители заявили, что нашли у чиновницы более $450 000, а у ее сына – российский паспорт.