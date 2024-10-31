В прокуратуре объяснили, почему начальница Николаевской МСЭК еще не получила подозрение
Главному врачу Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы еще не сообщили о подозрении, потому что продолжаются следственные действия. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя облпрокуратуры Денис Фальченко, передает Укринформ.
"Чтобы выдвинуть подозрение, нужно иметь соответствующие основания, собрать доказательства, выяснить обоснованность и законность обвинений. Следствие по этому делу проводит Служба безопасности Украины, а процессуальное наблюдение осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны", – заявил чиновник во время заседания облсовета.
В общем, Фильченко порекомендовал обратиться за разъяснениями в эти ведомства.
Ранее, 22 октября, спецслужба заявила о разоблачении руководителя Николаевского областного центра МСЭК на коррупционных схемах для уклонистов. Правоохранители заявили, что нашли у чиновницы более $450 000, а у ее сына – российский паспорт.
- 3-4 октября прошли обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Крупа арестована с альтернативой залога в 500 млн грн, ей может грозить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.
- 12 октября стало известно, что сын главы Хмельницкой МСЭК Александр Крупа уволился из Пенсионного фонда. По данным NGL.media, он также избавляется от своего бизнеса. О подозрении сыну Крупы не сообщали.