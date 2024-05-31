Бухгалтер військової частини на Одещині привласнив 4,2 млн грн виплат бійцям – ДБР

Загрожує до восьми років тюрми

Фото: ДБР

Начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одеської області отримав підозру, яку виписало Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України. За версією правоохоронців, чоловік привласнив понад 4 млн грн виплат, які мали піти бійцям.

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ДБР стверджує, що влітку 2023 року бухгалтер впродовж двох місяців вказував у документації з виплат власний банківський рахунок, а його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.

У такий спосіб бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, котрі призначалися для виплат захисникам, зазначає відомство.

Національна поліція скерувала обвинувальний акт до суду, а для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.

Водночас ДБР повідомило фігурантові про підозру у недбалому ставленні до служби.

Тепер чоловікові загрожує до восьми років тюрми.

У березні правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК, якого підозрюють в організації корупційної схеми з бойовими виплатами підлеглим.

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