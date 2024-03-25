Нарахував підлеглим понад 1 млн грн бойових виплат: судитимуть колишнього військкома із Запоріжжя

За даними ДБР, перебуваючи на посаді військкома, він без законних підстав відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад ЗСУ

Фото: ДБР

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють в організації корупційної схеми з бойовими виплатами підлеглим. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронному органі, йдеться про Яременка Геннадія Михайловича.

За даними слідства, перебуваючи на посаді військкома, він без законних підстав відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад Збройних Сил України нібито для виконання бойових завдань.

За даними правоохоронців, ці військові не були призначені на посади в підрозділі, не брали участі у боях і, як стверджують у ДБР, безпідставно перебували у прифронтовій зоні.

Фото: ДБР

У ДБР зазначили, що військові "перебували там як у відпустці, жили за вільним графіком і навіть мали можливість виїжджати до дому у вихідні". Також правоохоронці стверджують, що водночас військовослужбовці отримували підвищені виплати та можливість набути статус учасників бойових дій.

Правоохоронці акцентують, що таким чином семи військовослужбовцям, які не брали участь у бойових діях, нарахували понад мільйон гривень виплат.

Фото: ДБР

Колишнього військкома обвинувачують у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Якщо його вину буде доведено, йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Суд вже арештував його майно: квартиру в Запоріжжі та три земельні ділянки в Запорізькій області. Також кримінальні провадження щодо інших учасників схеми тривають.

8 січня до суду направлено обвинувальний акт проти двох працівників Тернопільського територіального центру комплектування і соцпідтримки. Їх звинувачують у катуванні чоловіків.

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