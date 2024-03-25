Начислил подчиненным более 1 млн грн боевых: будут судить бывшего военкома из Запорожья

По данным ГБР, находясь на должности военкома, он без законных оснований отправил приближенных к себе подчиненных в одну из бригад ВСУ

Фото: ГБР

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого подозревают в организации коррупционной схемы с боевыми выплатами подчиненным. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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По данным собеседника LIGA.net в правоохранительном органе, речь идет о Яременко Геннадии Михайловиче.

По данным следствия, находясь в должности военкома, он без законных оснований отправил приближенных к себе подчиненных в одну из бригад Вооруженных Сил Украины якобы для выполнения боевых задач.

По данным правоохранителей, эти военные не были назначены на должности в подразделении, не участвовали в боях и, как утверждают в ГБР, безосновательно находились в прифронтовой зоне.

Фото: ГБР

В ГБР отметили, что военные "находились там как в отпуске, жили по свободному графику и даже имели возможность выезжать домой в выходные". Также правоохранители утверждают, что одновременно военнослужащие получали повышенные выплаты и возможность получить статус участников боевых действий.

Правоохранители акцентируют, что таким образом семи военнослужащим, которые не участвовали в боевых действиях, насчитали более миллиона гривен выплат.

Фото: ГБР

Бывшего военкома обвиняют в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения. Если его вина будет доказана, ему грозит до 12 лет заключения.

Суд уже арестовал его имущество: квартиру в Запорожье и три земельных участка в Запорожской области. Также уголовные производства в отношении других участников схемы продолжаются.

8 января в суд направлен обвинительный акт против двух работников Тернопольского территориального центра комплектования и соцподдержки. Их обвиняют в пытках мужчин.

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