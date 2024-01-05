Харьков. Военкомы насильно затащили мужчину в машину. ТЦК: Выясняем детали "конфликта"

Скриншот из видео

3 января в сети появилось видео, на котором, предположительно, сотрудники Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затягивают мужчину в микроавтобус, несмотря на его сопротивление. В комментарии LIGA.net пресс-служба ТЦК заявила о выяснении обстоятельств "конфликтной ситуации".

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В ролике видно, как люди в форме тянут по улице гражданского, который громко кричит: "Нет, что вы делаете? Отстаньте!" Через несколько секунд в кадре появляется служебный микроавтобус, в который сотрудники военкомата пытаются затащить мужчину. Несколько секунд он сопротивляется и продолжает кричать, но в конце концов его сажают в автомобиль и вывозят.

Пресс-служба Харьковского ТЦК и СП ответила, что изучает все обстоятельства инцидента.

"По состоянию на данный момент Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины и правоохранительными органами изучаются все обстоятельства, которые привели к конфликтной ситуации, и проверяется соблюдение должностными лицами порядка оповещения военнообязанных", – говорится в сообщении.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо 4 января 2024 заявил, что усиления или ослабления мобилизации нет, она работает так, как работала с начала полномасштабного вторжения.

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