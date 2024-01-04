ЗСУ про повістки на блокпостах: Посилення мобілізації немає, це просто заходи оповіщення
Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону заявив, що посилення чи послаблення мобілізації немає, вона працює так, як працювала з початку повномасштабного вторгнення.
Журналіст попросив його прокоментувати ситуацію із врученням повісток, зокрема на блокпостах.
"Мобілізація, що відбувається зараз, триває беззмінно з лютого 2022 року. Здійснюються заходи оповіщення у громадських місцях. Тобто де законом не заборонено, там представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. Наразі якихось посилень чи послаблень немає", – розповів Фітьо.
Він наголосив, що вручення першої повістки не означає "нічого страшного", це "всього-на-всього для уточнення ваших військово-облікових даних".
По цій повістці чоловік має відвідати військкомат, надати документи, пройти медичний огляд, встановити рівень придатності чи непридатності до служби, а також надати причини для отримання відстрочки.
- 25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.
- Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.
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