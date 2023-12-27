Блокпости у Києві. КМВА: Нам невідомо про видачу повісток, але ТЦК може працювати скрізь

Шаманов заявив, що йому нічого невідомо про видачу повісток на тимчасових блокпостах у Києві

Михайло Шаманов (Фото: скриншот із відео)

Спікер Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов заявив, що йому нічого невідомо про нібито видачу повісток на блокпостах, які розгорнули у столиці в рамках навчань. Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода.

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За його словами, військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) не виконують функцій щодо забезпечення безпеки на блокпостах.

"Нам невідомо про роздачу повісток на тимчасових блокпостах", — сказав Шаманов.

Водночас він зазначив, що згідно із законом, ТЦК має право здійснювати свою діяльність у будь-яких місцях у дозволений законодавством спосіб.

Раніше у Києві на дорогах з'явилися блокпости з військовими та поліцією. У міській військовій адміністрації заявили, що це планові навчання Сил оборони, які триватимуть до 28 грудня.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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