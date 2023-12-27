Блокпосты в Киеве. КГВА: Нам неизвестно о выдаче повесток, но ТЦК может работать везде

Шаманов заявил, что ему ничего неизвестно о выдаче повесток на временных блокпостах в Киеве

Михаил Шаманов (Фото: скриншот с видео)

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов заявил, что ему ничего неизвестно о якобы выдаче повесток на блокпостах, которые развернули в столице в рамках учений. Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.

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По его словам, военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) не исполняют функций по обеспечению безопасности на блокпостах.

"Нам неизвестно о раздаче повесток на временных блокпостах", — сказал Шаманов.

Одновременно он отметил, что согласно закону, ТЦК имеет право осуществлять свою деятельность в любых местах разрешенным законодательством способом.

Ранее в Киеве на дорогах появились блокпосты с военными и полицией. В городской военной администрации заявили, что это плановые учения Сил обороны, которые будут продолжаться до 28 декабря.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.

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