В Киеве на дорогах появились блокпосты с военными. Администрация пишет: Это учения — фото

Военная администрация заявила, что в разных районах столицы проводятся учения по обороне столицы

Блокпост в Киеве (Фото: КГВА)

В Киеве на дорогах появились блокпосты с военными и полицией. В городской военной администрации заявили, что это плановые учения Сил обороны.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, учения будут проводиться до 28 декабря для повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности силовых структур.

Он отметил, что в рамках учений будут развернуты блокпосты, ограничительные знаки, а также инженерные заграждения.

Возможны проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпостов, некоторые демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Попко заявил, что задача учений — совершенствование системы управления, организации и эффективности взаимодействия для обеспечения безопасности граждан.

"Война не закончилась. Угрозы до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным – это заслуга структур, которые ежедневно работают. Тренировки нужно проводить системно, а по результатам штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправлять ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи – защите Киева и его жителей от потенциальных угроз", — подчеркнул генерал.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Поздним вечером 21 декабря был налет "шахедов" на Киев: обломки упали на многоэтажный дом, разрушены три квартиры.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили Силы ПВО.

Вечером 22 декабря враг запустил девять "шахедов", все цели уничтожила ПВО.

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