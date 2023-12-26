У Києві на дорогах з'явилися блокпости із військовими. Адміністрація пише: Це навчання — фото

Військова адміністрація заявила, що у різних районах столиці проводяться навчання з оборони столиці

Блокпост у Києві (Фото: КМВА)

У Києві на дорогах з'явилися блокпости з військовими та поліцією. У міській військовій адміністрації заявили, що це планові навчання Сил оборони.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами начальника КМВА Сергія Попка, навчання проводитимуть до 28 грудня для підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності силових структур.

Він зазначив, що в рамках навчань буде розгорнуто блокпости, обмежувальні знаки, а також інженерні загородження.

Можливі перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпостів, деякі демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Попко заявив, що завдання навчань – удосконалення системи управління, організації та ефективності взаємодії для забезпечення безпеки громадян.

"Війна не закінчилася. Загрози досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає все більш безпечним – це заслуга структур, які щодня працюють. Тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу після тренувань виявляти недоліки, виправляти помилки та ще краще готуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз", – наголосив генерал.

Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Пізнього вечора 21 грудня був наліт "шахедів" на Київ: уламки впали на багатоповерховий будинок, зруйновано три квартири.

У ніч на 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили Сили ППО.

Увечері 22 грудня ворог запустив дев'ять "шахедів", усі цілі знищила ППО.

Дивіться також: З'явилися нові фото наслідків прильоту дрона Shahed-136 по багатоповерхівці в Києві: деталі