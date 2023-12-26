У Києві на дорогах з'явилися блокпости із військовими. Адміністрація пише: Це навчання — фото
У Києві на дорогах з'явилися блокпости з військовими та поліцією. У міській військовій адміністрації заявили, що це планові навчання Сил оборони.
За словами начальника КМВА Сергія Попка, навчання проводитимуть до 28 грудня для підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності силових структур.
Він зазначив, що в рамках навчань буде розгорнуто блокпости, обмежувальні знаки, а також інженерні загородження.
Можливі перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпостів, деякі демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.
Попко заявив, що завдання навчань – удосконалення системи управління, організації та ефективності взаємодії для забезпечення безпеки громадян.
"Війна не закінчилася. Загрози досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає все більш безпечним – це заслуга структур, які щодня працюють. Тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу після тренувань виявляти недоліки, виправляти помилки та ще краще готуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз", – наголосив генерал.
- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Пізнього вечора 21 грудня був наліт "шахедів" на Київ: уламки впали на багатоповерховий будинок, зруйновано три квартири.
- У ніч на 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили Сили ППО.
- Увечері 22 грудня ворог запустив дев'ять "шахедів", усі цілі знищила ППО.
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