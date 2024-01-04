ВСУ о повестках на блокпостах: Усиления мобилизации нет, это просто меры оповещения
Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона заявил, что усиления или ослабления мобилизации нет, она работает так, как работала с начала полномасштабного вторжения.
Журналист попросил его прокомментировать ситуацию с вручением повесток, в том числе на блокпостах.
"Проходящая сейчас мобилизация продолжается бессменно с февраля 2022 года. Осуществляются меры оповещения в общественных местах. То есть где законом не запрещено, там представители ТЦК могут осуществлять мероприятия оповещения. Сейчас каких-то усилений или послаблений нет", – рассказал Фитьо.
Он подчеркнул, что вручение первой повестки не означает "ничего страшного", это "всего-навсего для уточнения ваших военно-учетных данных".
По этой повестке мужчина должен посетить военкомат, предоставить документы, пройти медицинское освидетельствование, установить уровень годности или непригодности к службе, а также предоставить причины получения отсрочки.
- 25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклоняющихся, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений.
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