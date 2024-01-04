ВСУ о повестках на блокпостах: Усиления мобилизации нет, это просто меры оповещения

Вручение первой повестки не является "чем-то страшным", говорит Фитьо. Это необходимо для уточнения данных

Фото: Генштаб ВСУ

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона заявил, что усиления или ослабления мобилизации нет, она работает так, как работала с начала полномасштабного вторжения.

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Журналист попросил его прокомментировать ситуацию с вручением повесток, в том числе на блокпостах.

"Проходящая сейчас мобилизация продолжается бессменно с февраля 2022 года. Осуществляются меры оповещения в общественных местах. То есть где законом не запрещено, там представители ТЦК могут осуществлять мероприятия оповещения. Сейчас каких-то усилений или послаблений нет", – рассказал Фитьо.

Он подчеркнул, что вручение первой повестки не означает "ничего страшного", это "всего-навсего для уточнения ваших военно-учетных данных".

По этой повестке мужчина должен посетить военкомат, предоставить документы, пройти медицинское освидетельствование, установить уровень годности или непригодности к службе, а также предоставить причины получения отсрочки.

СПРАВКА Ранее в Киеве на дорогах появились блокпосты с военными и полицией. В городской военной администрации заявили, что это плановые учения Сил обороны, которые продлятся до 28 декабря. Впоследствии спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов Ранее в Киеве на дорогах появились блокпосты с военными и полицией. В городской военной администрации заявили, что это плановые учения Сил обороны, которые продлятся до 28 декабря. Впоследствии спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сказал , что ему ничего не известно о якобы выдаче повесток на блокпостах. Руководитель полиции Киевской области Анатолий Щадило сообщил , что полицейские на блокпостах региона целенаправленно не проверяют мужчин для дальнейшей мобилизации.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклоняющихся, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений.

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