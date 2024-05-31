Бухгалтер воинской части в Одесской области присвоил 4,2 млн грн выплат бойцам – ГБР
Начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области получил подозрение, выписанное Государственным бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины. По версии правоохранителей, мужчина присвоил более 4 млн грн выплат, которые должны были уйти бойцам.
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ГБР утверждает, что летом 2023 года бухгалтер в течение двух месяцев указывал в документации по выплате собственный банковский счет, а его начальник не проверил данные и подписал документы о перечислении денег.
Таким образом, бухгалтер незаконно получил 4,2 млн грн, которые предназначались для выплат защитникам, отмечает ведомство.
Национальная полиция направила обвинительный акт в суд, а для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск.
В то же время ГБР сообщило фигуранту о подозрении в небрежном отношении к службе.
Теперь мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
- В марте правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Запорожского областного ТЦК, подозреваемого в организации коррупционной схемы с боевыми выплатами подчиненным.
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