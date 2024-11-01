Судитимуть харків'янку, яка за гроші обіцяла вплинути на ТЦК, МСЕК та прикордонників – прокуратура

За таку "послугу" жінка просила $17 000, проте, зазначають прокурори, не встигла отримати цю суму

Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть місцеву мешканку – за даними слідства, вона за гроші обіцяла вплинути на територіальний центр комплектування, медико-соціальну експертну комісію та прикордонну службу. Про це повідомила обласна прокуратура.

Фігурантка – 30-річна жінка, її підозрюють у пропозиції та обіцянці здійснити вплив на ухвалення рішення державними посадовцями, аби отримати хабар для себе чи третьої особи.

Прокуратура заявила: у червні 2024-го жителька Харкова запропонувала своєму знайомому оформити фіктивну групу інвалідності для уникнення призову на військову службу – вона стверджувала, що має "зв'язки" серед чиновників районного ТЦК, МСЕК та Держприкордонної служби.

За даними слідства, підозрювана запевнила чоловіка, що той отримає необхідну групу інвалідності, навіть без відвідування медзакладу, а після цього у райвійськкоматі йому нададуть потрібні документи із занесенням до електронних баз.

До того ж фігурантка заявляла знайомому, що вже не вперше вирішує таке "питання" та організує видання пакета документів, з яким той зможе безперешкодно перетнути кордон, додали правоохоронці.

За таку "послугу" жінка просила $17 000, проте, зазначають прокурори, не встигла отримати цю суму.

Наразі жінка затримана, прокуратура вже затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт.

Максимально їй загрожує п'ять років позбавлення волі.

Оперативний супровід справи здійснювала військова контррозвідка Служби безпеки України та 7-ме управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Про інших підозрюваних у справі не повідомляється.

4 жовтня у Харківській області правоохоронці затримали 13 посадовців, які, за версією слідства, за гроші списували чоловіків із військового обліку.

29 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, що удосконалює роботу медико-соціальних експертних комісій.