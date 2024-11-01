Будут судить харьковчанку, которая за деньги обещала повлиять на ТЦК и МСЭК – прокуратура

За такую "услугу" женщина просила $17 000, однако, отмечают прокуроры, не успела получить эту сумму

Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове будут судить местную жительницу – по данным следствия, она за деньги обещала повлиять на территориальный центр комплектования, медико-социальную экспертную комиссию и пограничную службу. Об этом сообщила областная прокуратура.

Фигурантка – 30-летняя женщина, ее подозревают в предложении и обещании оказать влияние на принятие решения государственными чиновниками, чтобы получить взятку для себя или третьего лица.

Прокуратура заявила: в июне 2024-го жительница Харькова предложила своему знакомому оформить фиктивную группу инвалидности во избежание призыва на военную службу – она утверждала, что имеет "связи" среди чиновников районного ТЦК, МСЭК и Госпограничной службы.

По данным следствия, подозреваемая заверила мужчину, что тот получит необходимую группу инвалидности, даже без посещения медучреждения, а после этого в райвоенкомате ему предоставят нужные документы с занесением в электронные базы.

К тому же фигурантка заявляла знакомому, что уже не в первый раз решает такой "вопрос" и организует выдачу пакета документов, с которым тот сможет беспрепятственно пересечь границу, добавили правоохранители.

За такую "услугу" женщина просила $17 000, однако, отмечают прокуроры, не успела получить эту сумму.

Сейчас женщина задержана, прокуратура уже утвердила и направила в суд обвинительный акт.

Максимально ей грозит пять лет лишения свободы.

Оперативное сопровождение дела осуществляла военная контрразведка Службы безопасности Украины и 7-е управление Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

О других подозреваемых в деле не сообщается.

4 октября в Харьковской области правоохранители задержали 13 чиновников, которые, по версии следствия, за деньги списывали мужчин с военного учета.

29 октября Верховная Рада приняла закон, совершенствующий работу медико-социальных экспертных комиссий.