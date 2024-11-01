Полковник фиктивно оформил свою жену в ВСУ, выплачено почти 1 млн "боевых" – ГБР

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении полковнику медицинской службы и военнослужащему – по данным следствия, он оформлял незаконные боевые выплаты медсестре – жене офицера. Женщина тоже получила подозрение, говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители утверждают: в июне 2022-го полковник медслужбы одного из подразделений ВСУ прибыл на восток Украины, чтобы выполнять боевые задания, а его жена, которая не являлась военной, находилась дома с ребенком.

Несмотря на это, офицер договорился с командиром медицинской роты – и в июле 2023-го фиктивно "трудоустроил" свою жену на службу в подразделение, объясняет ГБР.

И хотя женщина ни разу не являлась на место дислокации подразделения, она ежемесячно получала боевые выплаты на основании фейковых документов, отметило ведомство.

По его данным, таким образом жена полковника незаконно получила около 1 млн грн за восемь месяцев "службы".

Полковник, его жена и командир медроты подозреваются в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Командир роты также получил подозрение в составлении заведомо ложных официальных документов.

Максимальное предусмотренное наказание – 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос о возмещении ущерба от схемы.