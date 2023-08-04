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ГБР: Военком без оснований оформил боевые выплаты своему окружению. Он задержан – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 11:38
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Сотрудники Госбюро расследований задержали бывшего руководителя Запорожского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который организовал повышенные военные выплаты для приближенных лиц. Сейчас он возглавляет Донецкий областной ТЦК и СП (военкомат). Об этом сообщает ГБР.

ГБР задержало военкома и сообщило ему о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения.

По данным следствия, в должности главы Запорожского военкомата с июля по декабрь 2022 года подозреваемый без законных оснований направил приближенных подчиненных к боевой бригаде ВСУ якобы для выполнения боевых задач.

"Однако эти работники военкомата находились в зоне боевых действий по свободному графику, как в отпуске. Следствие установило, что они не были назначены на должности в боевом подразделении, не участвовали в боях и безосновательно находились в прифронтовой зоне", – заявили в ГБР.

Следствие утверждает, что военком оформил документы о получении этими военнослужащими справок о непосредственном участии в боевых действиях, благодаря которым им безосновательно начислили дополнительные боевые доплаты на общую сумму 981 300 грн.

Как отмечается, один из этих подчиненных предоставил документы для получения 700 000 грн денежного пособия в связи с потерей трудоспособности в результате участия в боевых действиях.

ГБР установило, что руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.

По данным следствия, подозреваемый помог одному из "криминальных авторитетов" сняться с военного учета для беспрепятственного выезда за границу.

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  • 24 июля в Киеве был задержан бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн грн.
  • В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

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Наталья Медведева
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военкоматЗапорожьегбрвоенком
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