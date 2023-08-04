Співробітники Держбюро розслідувань затримали колишнього керівника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який організував підвищені військові виплати для наближених осіб. Наразі він очолює Донецький обласний ТЦК та СП (військкомат). Про це повідомляє ДБР.

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ДБР затримало військкома і повідомило йому про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану.

За даними слідства, на посаді голови Запорізького військкомату з липня до грудня 2022 року підозрюваний без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань.

"Проте ці працівники військкомату перебували у зоні бойових дій за вільним графіком, як у відпустці. Слідство встановило, що вони не були призначені на посади у бойовому підрозділі, не брали участі у боях та безпідставно знаходилися у прифронтовій зоні", – заявили у ДБР.

Слідство стверджує, що військом оформив документи про отримання цими військовослужбовцями довідок про безпосередню участь у бойових діях, завдяки яким їм безпідставно нарахували додаткові бойові доплати на загальну суму 981 300 грн.

Як зазначається, один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 000 грн грошової допомоги у зв'язку із втратою працездатності внаслідок участі у бойових діях.

ДБР встановило, що керівник військкомату влаштовував на роботу до ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду з особливо тяжких злочинів.

За даними слідства, підозрюваний допоміг одному з "кримінальних авторитетів" знятись із військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.

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24 липня у Києві було затримано колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військовослужбовців в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

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