В Донецкой области помощник судьи "разводил" мужчин для уклонения от мобилизации – ГБР

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении в одном из донецких судов схемы уклонения от призыва посредством фиктивного развода и установления опеки над детьми.

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По данным следствия, схему организовал помощник одного из судей, бывший правоохранитель.

Стоила "услуга" $3000 – за эту сумму чиновник обеспечивал принятие судебных решений о разводе и лишении родительских прав жен, после чего устанавливался факт самостоятельного воспитания и содержания отцом ребенка до 18 лет, поясняет ГБР.

Ведомство отметило, что при этом мужчины даже не писали исковые заявления по этим делам и не участвовали в судебных заседаниях, а после оплаты получали от работника суда уже готовые решения.

Соответственно, эти незаконные решения безосновательно обеспечивали мужчинам не только отсрочку от мобилизации, но и давали возможность беспрепятственно уехать за границу, отметили правоохранители.

12 ноября помощник судьи получил подозрение по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной организованной группой или по корыстным мотивам.

Максимально ему грозит девять лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Также следователи проверяют причастность других работников учреждения к схеме, в частности судей и руководства, отметило ГБР.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР