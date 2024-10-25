Правоохоронець з Одещини за $6500 допомагав втекти чоловікам до Придністров'я – ДБР

Якщо буде доведено провину чоловіка, то він може опинитися за ґратами на дев'ять років

Момент затримання (Фото: ДБР)

Правоохоронця з Одеської області підозрюють в незаконному переправлянні чоловіків за кордон. Посадовця затримали "на гарячому", повідомляють у Державному бюро розслідувань.

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За даними слідства, правоохоронець у вересні поточного року вирішив налагодити канал переправляння військовозобов'язаних чоловіків до невизнаного Придністров’я. Він добре знав місцевість та розташування блокпостів.

Повідомляється, що правоохоронець шукав "клієнтів" через соцмережі, а відвозити до кордону їх мали спільники чоловіка. За свої послуги підозрюваний брав $6500 з людини.

Затримали правоохоронця слідчі ДБР разом зі Службою безпеки України 22 жовтня "на гарячому" – намагався переправити до Придністров'я чотирьох військовозобов’язаних. Йому вже повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади. В разі доведення провини правоохоронцю може загрожувати до дев'яти років позбавлення волі.