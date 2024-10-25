Правоохоронець з Одещини за $6500 допомагав втекти чоловікам до Придністров'я – ДБР
Правоохоронця з Одеської області підозрюють в незаконному переправлянні чоловіків за кордон. Посадовця затримали "на гарячому", повідомляють у Державному бюро розслідувань.
За даними слідства, правоохоронець у вересні поточного року вирішив налагодити канал переправляння військовозобов'язаних чоловіків до невизнаного Придністров’я. Він добре знав місцевість та розташування блокпостів.
Повідомляється, що правоохоронець шукав "клієнтів" через соцмережі, а відвозити до кордону їх мали спільники чоловіка. За свої послуги підозрюваний брав $6500 з людини.
Затримали правоохоронця слідчі ДБР разом зі Службою безпеки України 22 жовтня "на гарячому" – намагався переправити до Придністров'я чотирьох військовозобов’язаних. Йому вже повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади. В разі доведення провини правоохоронцю може загрожувати до дев'яти років позбавлення волі.
- 4 липня повідомлялося, що в Одеській області правоохоронець переправляв чоловіків у Молдову. За можливість нелегально втекти з країни чоловіки платили йому до $10 000.
- 9 жовтня правоохоронці заявили про викриття масштабної схеми для ухилянтів у Рівному.
- 24 жовтня повідомлялося, що у ТЦК в Києві викрили схему для ухилянтів. Під час обшуків виявили понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк.