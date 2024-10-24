Понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк. У ТЦК в Києві викрили схему для ухилянтів – фото

Знайдено документи та записи, що можуть свідчити про незаконне ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних, заявило ДБР

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань заявило про затримання у Києві трьох посадовців Голосіївського районного територіального центру комплектування та трьох цивільних. За даними слідства, ті організували схему незаконного ухилення від мобілізації, а під час обшуків виявили понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Відомство стверджує: співробітники Голосіївського ТЦК та голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, котра надавала "послуги" військовозобов'язаним чоловікам, які не хотіли йти до війська.

Одним з викритих називають голову ВЛК – він уже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але водночас продовжив впливати на процеси.

ДБР заявляє, що групу організував цивільний – він підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до районного ТЦК – і клієнтам виготовляли пакет військово-облікових документів для зняття та виключення з військового обліку.

За даними правоохоронців, ціна такого пакета становила від $2000 до $15 000.

Відомство зазначає, що під час обшуків у фігурантів виявили та вилучили:

→ документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних;

→ понад $1,2 млн та 45 000 євро готівкою;

→ 11 машин преміумкласу вартістю приблизно $100 000 кожна.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фігурантам повідомили про підозру в організації, виконавстві та пособництві прохання та одержання хабаря за попередньою змовою групою осіб, що поєднано з вимаганням. Максимальне покарання – 10 років тюрми з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Суд просять обрати підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою.

Водночас ДБР заявляє, що у цьому ж військкоматі виявили ще двох працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів фейкові дані, котрі дозволяли ухилятися від служби та виїхати за кордон.

Цим фігурантам повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Максимально їм загрожує 15 років ув'язнення.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідство продовжує встановлювати, чи причетні й інші співробітники районних ТЦК Києва до вчинення злочинів.

Держбюро розслідувань зазначає, що інтенсифікувало свою роботу щодо виявлення та припинення таких "схем" на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони – і такі перевірки проводяться не лише у медико-соціальних експертних комісіях, а й в ТЦК та ВЛК усіх областей.

Читайте також Начальник Тернопільського районного ТЦК обіцяв відстрочку бізнесмену за талони на дизель – ДБР