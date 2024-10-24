Более $1,2 млн наличными и элитный автопарк. В ТЦК в Киеве нашли схему для уклонистов

Найдены документы и записи, которые могут свидетельствовать о незаконном уклонении от мобилизации тысяч военнообязанных, заявило ГБР

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований заявило о задержании в Киеве трех должностных лиц Голосеевского районного территориального центра комплектования и трех гражданских. По данным следствия, те организовали схему незаконного уклонения от мобилизации, а во время обысков обнаружили более $1,2 млн наличными и элитный автопарк.

Ведомство утверждает: сотрудники Голосеевского ТЦК и глава военно-врачебной комиссии этого же района создали преступную группу, предоставлявшую "услуги" военнообязанным мужчинам, которые не хотели идти в армию.

Одним из разоблаченных называют главу ВВК – он уже имел подозрение за аналогичные действия, был отстранен от должности, но продолжил влиять на процессы.

ГБР заявляет, что группу организовал гражданский – он подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их в районный ТЦК – и клиентам изготовляли пакет военно-учетных документов для снятия и исключения с военного учета.

По данным правоохранителей, цена такого пакета составляла от $2000 до $15000.

Ведомство отмечает, что во время обысков у фигурантов обнаружили и изъяли:

→ документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с военного учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных;

→ более $1,2 млн и 45 000 евро наличными;

→ 11 машин премиум-класса стоимостью примерно $100 000 каждая.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фигурантам сообщили о подозрении в организации, исполнении и пособничестве просьбы и получении взятки по предварительному сговору группой лиц, объединенных с вымогательством. Максимальное наказание – 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Суд просят избрать подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей.

В то же время ГБР заявляет, что в этом же военкомате обнаружили еще двух работников, которые вносили в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов фейковые данные, позволявшие уклоняться от службы и уехать за границу.

Этим фигурантам сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем. Максимально им грозит 15 лет заключения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержания под стражей.

Следствие продолжает устанавливать, причастны ли и другие сотрудники районных ТЦК Киева к совершению преступлений.

Госбюро расследований отмечает, что интенсифицировало свою работу по выявлению и прекращению таких "схем" во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны – и такие проверки проводятся не только в медико-социальных экспертных комиссиях, но и в ТЦК и ВЛК всех областей.

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