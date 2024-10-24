ГБР: Начальник Тернопольского районного ТЦК обещал отсрочку бизнесмену за талоны на дизель

Сейчас предприниматель впервые получает высшее образование по дневной форме, а значит, и так имеет право на отсрочку

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования. По данным следствия, чиновник требовал у агробизнесмена взятку дизельным топливом за отсрочку от призыва в армию.

ГБР отметило, что сейчас предприниматель впервые получает высшее образование по дневной форме в одном из учебных заведений Прикарпатья, а значит, он имеет законное право получить отсрочку от призыва.

Однако военком предупредил бизнесмена, что оформит отсрочку только за взятку – талоны на 1000 литров дизельного горючего на около $1500, утверждают правоохранители.

Они отмечают: чиновника ТЦК задержали 21 октября после получения талонов на горючее – в его автомобиле обнаружили помимо талонов еще $13 000 и 73 000 грн наличными, а во время обыска в служебном кабинете изъяли топливные карты более чем на 1000 литров дизеля и бензина.

Фигуранту сообщили о подозрении в извлечении неправомерной выгоды. Максимальное наказание – 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Правоохранители подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Продолжается расследование, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и полный круг лиц, причастных к схеме, подытожило ГБР.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР