Начальник Тернопільського районного ТЦК обіцяв відстрочку бізнесмену за талони на дизель – ДБР

Зараз підприємець вперше здобуває вищу освіту за денною формою, а отже, і так має право на відстрочку

Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування. За даними слідства, чиновник вимагав у агробізнесмена хабар дизельним пальним за відстрочку від призову до війська.

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ДБР зауважило, що зараз підприємець вперше здобуває вищу освіту за денною формою в одному з навчальних закладів Прикарпаття, а отже, він має законне право отримати відстрочку від призову.

Проте військком попередив бізнесмена, що оформить відстрочку лише за хабар – талони на 1000 літрів дизельного пального на близько $1500, стверджують правоохоронці.

Вони зазначають: посадовця ТЦК затримали 21 жовтня після отримання талонів на пальне – в його автівці виявили, крім талонів, ще $13 000 та 73 000 грн готівкою, а під час обшуку в службовому кабінеті вилучили паливні картки на понад 1000 літрів дизеля та бензину.

Фігуранту повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Максимальне покарання – 10 років тюрми з конфіскацією майна, а також позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Правоохоронці подали до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Триває розслідування, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло осіб, причетних до схеми, підсумувало ДБР.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР