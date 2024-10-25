Правоохранитель в Одесской области за $6500 помогал бежать мужчинам в Приднестровье – ГБР
Правоохранителя из Одесской области подозревают в незаконной переправке мужчин за границу. Стража порядка задержали "на горячем", сообщают в Государственном бюро расследований.
По данным следствия, правоохранитель в сентябре текущего года решил наладить канал переправки военнообязанных мужчин в непризнанное Приднестровье. Он хорошо знал местность и расположение блокпостов.
Сообщается, что правоохранитель искал "клиентов" через соцсети, а отвозить к границе их должны были сообщники мужчины. За свои услуги подозреваемый брал $6500 с человека.
Задержали правоохранителя следователи ГБР вместе со Службой безопасности Украины 22 октября "на горячем" – пытался переправить в Приднестровье четырех военнообязанных. Ему уже сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности. В случае доказания вины правоохранителю может грозить до девяти лет лишения свободы.
- 4 июля сообщалось, что в Одесской области правоохранитель переправлял мужчин в Молдову. За возможность нелегально скрыться из страны мужчины платили ему до $10 000.
- 9 октября правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы для уклонистов в Ровно.
- 24 октября сообщалось, что в ТЦК в Киеве разоблачили схему для уклонистов. Во время обысков обнаружили более $1,2 млн наличными и элитный автопарк.