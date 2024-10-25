Правоохранитель в Одесской области за $6500 помогал бежать мужчинам в Приднестровье – ГБР

Если будет доказана вина мужчины, то он может оказаться за решеткой на девять лет

Момент задержания (Фото: ГБР)

Правоохранителя из Одесской области подозревают в незаконной переправке мужчин за границу. Стража порядка задержали "на горячем", сообщают в Государственном бюро расследований.

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По данным следствия, правоохранитель в сентябре текущего года решил наладить канал переправки военнообязанных мужчин в непризнанное Приднестровье. Он хорошо знал местность и расположение блокпостов.

Сообщается, что правоохранитель искал "клиентов" через соцсети, а отвозить к границе их должны были сообщники мужчины. За свои услуги подозреваемый брал $6500 с человека.

Задержали правоохранителя следователи ГБР вместе со Службой безопасности Украины 22 октября "на горячем" – пытался переправить в Приднестровье четырех военнообязанных. Ему уже сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности. В случае доказания вины правоохранителю может грозить до девяти лет лишения свободы.