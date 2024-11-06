СБУ: На Закарпатті затримали начальника ТЦК та заступника комбрига, які "заробляли" на ухилянтах

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Слідчі дії (Фото: ОГП)

Правоохоронці ліквідували у Закарпатській області ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

Правоохоронці затримали керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та заступника командира однієї з бригад територіальної оборони.

За версією слідства, посадовці діяли порізно, але використовували схожі "схеми". В обмін на хабарі пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про "погане" здоров’я.

Для цього посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медичними висновками Військово-лікарської комісії про наявність захворювань.

Надалі чоловіки призовного віку використовували фальшиві документи для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України. Вартість таких "послуг" становила від $4000 з клієнта.

Керівнику ТЦК оголошено про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а заступнику комбрига – у зловживанні впливом. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

У прокуратурі зазначили, що наразі вирішується питання про обрання для них запобіжних заходів та відсторонення від службових обов’язків. Також триває перевірка на причетність до злочинних схем інших осіб.

Фото: ОГП

Фото: СБУ

Фото: СБУ