СБУ: Викрито 12 людей, які через Viber і Telegram-канали намагалися зірвати мобілізацію

Їм загрожує до восьми років позбавлення волі

Слідчі дії (Фото: СБУ)

Правоохоронці викрили ще 12 адміністраторів та дописувачів груп у Viber і Telegram, які, за версією слідства, намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних Сил України. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними правоохоронців, в Івано-Франківській області затримано 10 людей, які керували анонімними групами для ухилянтів у Viber. Там вони поширювали локації мобільних блокпостів ЗСУ та поліції.

У Дніпропетровській області підозру отримав 48-річний колишній ресторатор, власник Telegram-каналу, який закликав свою аудиторію ховатися від призову та сприяти ухилянтам. Крім цього, чоловік створив окремий чат-бот, куди його підписники мали надсилати інформацію про маршрути руху військовослужбовців Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

У Львівській області повідомлено про підозру місцевому жителю, який "підсвічував" локації українських військових, зокрема представників ТЦК на території регіону. Для поширення даних він адміністрував анонімну групу у Viber.

Шістьом затриманим оголошено про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Також планується повідомити про підозру іншим особам, причетним до злочинів. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ