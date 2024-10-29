Секретар РНБО: Планується призов ще 160 000 осіб, це укомплектує частини до 85%

Олександр Литвиненко заявив, що з початку великої війни до Сил оборони було призвано 1 050 000 українців

Олександр Литвиненко (Фото: РНБО)

Найближчим часом планується призвати 160 000 осіб, що дасть змогу підвищити рівень укомплектованості військових частин до 85%. Про це у Верховній Раді 29 жовтня заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко.

"Усього до Сил оборони було призвано 1 050 000 громадян. Планується призвати понад 160 000 осіб. Зазначене дозволить укомплектувати військові частини до 85%", – заявив він.

Цей крок, за словами Литвиненка, спрямований на забезпечення надійної обороноздатності країни в умовах поточної ситуації на фронті.

Також Рада проголосувала за законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.

19 жовтня 2024 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що завдяки новій системі комплектування 12% українських чоловіків, які доєднуються до лав Збройних Сил України, роблять це добровільно.

У Міноборони заявляли, що у середньому щомісяця в Україні до армії рекрутують понад 6000 людей.