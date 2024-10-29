Мобілізацію і воєнний стан продовжено до 7 лютого

Рада проголосувала за ініційовані Зеленським законопроєкти. Доповідав глава РНБО – оголосив, скількох планується ще мобілізувати

Фото: Верховна Рада

Верховна Рада підтримала продовження строків проведення загальної мобілізації та дії воєнного стану ще на 90 діб. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

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Законопроєкти №12151 та №12152 було зареєстровано 28 жовтня, вони ініційовані президентом Володимиром Зеленським.

Воєнний стан і мобілізацію продовжено до 7 лютого 2025 року. "За" проголосували 311 і 304 нардепи відповідно.

Це вже 13-те продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Доповідав щодо обох законопроєктів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Литвиненко. Він заявив, що найближчим часом планується призвати 160 000 осіб, що дасть змогу підвищити рівень укомплектованості військових частин до 85%.