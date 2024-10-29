Мобилизация и военное положение продлены до 7 февраля
Верховная Рада поддержала продление сроков проведения общей мобилизации и военного положения еще на 90 суток. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.
Законопроекты №12151 и №12152 были зарегистрированы 28 октября, они инициированы президентом Владимиром Зеленским.
Военное положение и мобилизация продлены до 7 февраля 2025 года. "За" проголосовали 311 и 304 нардепа соответственно.
Это уже 13-е продление военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ.
Докладывал по обоим законопроектам секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко. Он заявил, что в ближайшее время планируется призвать 160 000 человек, что позволит повысить уровень укомплектованности воинских частей до 85%.
- В начале полномасштабной войны военное положение вводилось и продлевалось на один месяц, а с мая 2022 года и по сей день его продлевают на три месяца вперед. Общую мобилизацию изначально вводили на 90 дней.
- В прошлый раз военное положение и мобилизацию в Украине продлили сроком до 10 ноября 2024 года.