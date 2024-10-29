Мобилизация и военное положение продлены до 7 февраля

Рада проголосовала за инициированные Зеленскими законопроекты. Докладывал глава СНБО – объявил, скольких планируется еще мобилизовать

Фото: Верховная Рада

Верховная Рада поддержала продление сроков проведения общей мобилизации и военного положения еще на 90 суток. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Законопроекты №12151 и №12152 были зарегистрированы 28 октября, они инициированы президентом Владимиром Зеленским.

Военное положение и мобилизация продлены до 7 февраля 2025 года. "За" проголосовали 311 и 304 нардепа соответственно.

Это уже 13-е продление военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ.

Докладывал по обоим законопроектам секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко. Он заявил, что в ближайшее время планируется призвать 160 000 человек, что позволит повысить уровень укомплектованности воинских частей до 85%.