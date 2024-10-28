Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации
Президент Владимир Зеленский инициировал продление сроков проведения общей мобилизации и военного положения еще на 90 суток. Соответствующие проекты законов он подал в Верховную Раду.
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Законопроекты №12151 и №12152 зарегистрированы 28 октября, сейчас они обрабатываются в комитете.
Военное положение предлагается продлить с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.
Это будет уже 13-е продление военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ.
- В начале полномасштабной войны военное положение вводилось и продлевалось на один месяц, а с мая 2022 года и по сей день его продлевают на три месяца вперед. Общую мобилизацию изначально вводили на 90 дней.
- В прошлый раз военное положение и мобилизацию в Украине продлили сроком до 10 ноября 2024 года.