Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации

Это будет уже 13-е продление действия военного положения

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский инициировал продление сроков проведения общей мобилизации и военного положения еще на 90 суток. Соответствующие проекты законов он подал в Верховную Раду.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Законопроекты №12151 и №12152 зарегистрированы 28 октября, сейчас они обрабатываются в комитете.

Военное положение предлагается продлить с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

Это будет уже 13-е продление военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ.