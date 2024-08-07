Зеленский продлил мобилизацию и военное положение до 9 ноября

Это уже 12 продление военного положения с начала полномасштабного российского вторжения

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие продление всеобщей мобилизации и военного положения до 9 ноября. Об этом говорится в карточках №11433 и №11434.

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Эти законопроекты были возвращены с подписью президента 7 августа 2024 года. Это уже 12 продление военного положения с начала полномасштабного российского вторжения.

23 июля ряд народных депутатов сообщали об успешном голосовании за эти законопроекты. По данным нардепа от Голоса Ярослава Железняка, тогда их поддержали 339 народных избранников.

В начале полномасштабного вторжения РФ военное положение вводилось и продлевалось на один месяц, а с мая 2022 года и по сей день его продолжают на три месяца вперед. Общую мобилизацию изначально вводили на 90 дней.

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