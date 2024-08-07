Суды отменили 88% штрафов ТЦК: как наказывают за игнорирование повестки – статистика

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По состоянию на начало августа зафиксировано не менее 34 дел об отмене штрафов от ТЦК. В 88% (30 дел) суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы. Об этом сообщил Опендатабот.

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По данным Опендатабота, по меньшей мере 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК рассмотрели украинские суды с момента внедрения новых норм по нарушению правил военного учета.

По 30 делам суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы, а по четырем делам суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе. Кроме этого, в реестре также есть обжалование штрафа женщиной с медицинской специальностью.

Статистика: Опендатабот

Больше всего отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в законе, отметили в Опендатабот. Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия – соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам.

В частности так произошло в деле, где штраф от ТЦК оспаривала женщина, медик по специальности. На момент, как истец получала медицинское образование, обязанности становиться на учет не было – поэтому суд отменил этот штраф.

В 20% штрафы обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств совершения правонарушения.

В качестве примера, в Опендатаботе привели обжалование штрафа мужчиной за непребывание на воинском учете в РТЦК мужчины, который за две недели до того получил временное удостоверение о постановке на воинский учет.

В другом случае в суд обратился мужчина, который прибыл в ТЦК для уточнения данных, взамен получил штраф. В постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, через которые за это могли наказать – поэтому суд отменил штраф.

16 июля истек 60-дневный срок, отведенный военнообязанным на обновление данных. С 17 июля это все еще нужно сделать — через визит в ТЦК или в приложении Резерв+.

Однако теперь военнообязанным, не обновившим свои данные в территориальных центрах комплектования или не состоящим на военном учете, грозит штраф.

В условиях военного времени этот штраф составит от 17 000 до 25 500 грн.

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