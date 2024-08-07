Українські суди скасували 88% штрафів ТЦК: як карають за ігнорування повістки – статистика

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Станом на початок серпня зафіксовано щонайменше 34 справи щодо скасування штрафів від ТЦК. У 88% (30 справ) суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. Про це повідомив Опендатабот.

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За даними Опендатаботу, щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку.

У 30 справах суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи, а в чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі. Окрім цього, у реєстрі також є оскарження штрафу жінкою із медичною спеціальністю.

Статистика: Опендатабот

Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі, зазначили в Опендатаботі. Суди враховують, що закон не має зворотної дії – відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення за новими правилами.

Зокрема, так сталося у справі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка, медикиня за фахом. На момент, як позивач здобувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було — тож суд скасував цей штраф.

У 20% штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення.

Як приклад, в Опендатаботі навели оскарження штрафу чоловіком за неперебування на військовому обліку у РТЦК чоловіка, який за два тижні до того отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік.

В іншому випадку до суду звернувся чоловік, який прибув в ТЦК для уточнення даних, натомість отримав штраф. У постанові представники ТЦК не довели вчинення правопорушення та пропустили строки, через які за це могли покарати — тож суд скасував штраф.

16 липня завершився 60-денний термін, відведений військовозобов'язаним на оновлення даних. Від 17 липня це все ще потрібно зробити — через візит до ТЦК чи в застосунку "Резерв+".

Однак тепер військовозобов'язаним, які не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф.

В умовах воєнного часу цей штраф складатиме від 17 000 до 25 500 грн.

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