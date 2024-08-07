Зеленський продовжив мобілізацію та воєнний стан до 9 листопада
Президент Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають продовження загальної мобілізації та воєнного стану до 9 листопада. Про це йдеться в картках №11433 та №11434.
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Ці законопроєкти було повернуто з підписом президента 7 серпня 2024 року. Це вже 12 продовження воєнного стану з початку повномасштабного російського вторгнення.
23 липня низка народних депутатів повідомляли про успішне голосування за ці законопроєкти. За даними нардепа від Голосу Ярослава Железняка, тоді їх підтримали 339 народних обранців.
- На початку повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан вводився й продовжувався на один місяць, а з травня 2022 року і донині його продовжують на три місяці вперед. Загальну мобілізацію з самого початку вводили на 90 днів.
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