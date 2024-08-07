Зеленський продовжив мобілізацію та воєнний стан до 9 листопада

Це вже 12 продовження воєнного стану з початку повномасштабного російського вторгнення

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають продовження загальної мобілізації та воєнного стану до 9 листопада. Про це йдеться в картках №11433 та №11434.

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Ці законопроєкти було повернуто з підписом президента 7 серпня 2024 року. Це вже 12 продовження воєнного стану з початку повномасштабного російського вторгнення.

23 липня низка народних депутатів повідомляли про успішне голосування за ці законопроєкти. За даними нардепа від Голосу Ярослава Железняка, тоді їх підтримали 339 народних обранців.

На початку повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан вводився й продовжувався на один місяць, а з травня 2022 року і донині його продовжують на три місяці вперед. Загальну мобілізацію з самого початку вводили на 90 днів.

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