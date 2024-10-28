Зеленський ініціював продовження воєнного стану і мобілізації

Це буде вже 13-те продовження дії воєнного стану

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський ініціював продовження строків проведення загальної мобілізації та дії воєнного стану ще на 90 діб. Відповідні проєкти законів він подав до Верховної Ради.

Законопроєкти №12151 та №12152 зареєстровано 28 жовтня, наразі їх опрацьовують у комітеті.

Воєнний стан пропонується продовжити з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Це буде вже 13-те продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення РФ.