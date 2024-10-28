Зеленський ініціював продовження воєнного стану і мобілізації
Президент Володимир Зеленський ініціював продовження строків проведення загальної мобілізації та дії воєнного стану ще на 90 діб. Відповідні проєкти законів він подав до Верховної Ради.
Законопроєкти №12151 та №12152 зареєстровано 28 жовтня, наразі їх опрацьовують у комітеті.
Воєнний стан пропонується продовжити з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.
Це буде вже 13-те продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення РФ.
- На початку повномасштабної війни воєнний стан вводився й продовжувався на один місяць, а з травня 2022 року і донині його продовжують на три місяці вперед. Загальну мобілізацію з самого початку вводили на 90 днів.
- Минулого разу воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили строком до 10 листопада 2024 року.