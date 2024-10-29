Секретарь СНБО: Планируется призыв еще 160 000 человек, это укомплектует части до 85%

Александр Литвиненко заявил, что с начала большой войны в Силы обороны были призваны 1 050 000 украинцев

Александр Литвиненко (Фото: СНБО)

В ближайшее время планируется призвать 160 000 человек, что позволит повысить уровень укомплектованности воинских частей до 85%. Об этом в Верховной Раде 29 октября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

"Всего в Силы обороны были призваны 1 050 000 граждан. Планируется призвать более 160 000 человек. Указанное позволит укомплектовать воинские части до 85%", – заявил он.

Этот шаг, по словам Литвиненко, направлен на обеспечение надежной обороноспособности страны в условиях текущей ситуации на фронте.

Также Рада проголосовала за законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – до 7 февраля 2025 года.

19 октября 2024 года министр обороны Рустем Умеров заявил, что благодаря новой системе комплектования 12% украинских мужчин, которые присоединяются к рядам Вооруженных Сил Украины, делают это добровольно.

В Минобороны заявляли, что в среднем ежемесячно в Украине в армию рекрутируют более 6000 человек.