Секретарь СНБО: Планируется призыв еще 160 000 человек, это укомплектует части до 85%
Александр Литвиненко (Фото: СНБО)

В ближайшее время планируется призвать 160 000 человек, что позволит повысить уровень укомплектованности воинских частей до 85%. Об этом в Верховной Раде 29 октября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

"Всего в Силы обороны были призваны 1 050 000 граждан. Планируется призвать более 160 000 человек. Указанное позволит укомплектовать воинские части до 85%", – заявил он.

Этот шаг, по словам Литвиненко, направлен на обеспечение надежной обороноспособности страны в условиях текущей ситуации на фронте.

Также Рада проголосовала за законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – до 7 февраля 2025 года.

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