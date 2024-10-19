Умеров: 12% мужчин вступают в ВСУ добровольно, показатели мобилизации выросли в 2,5 раза

Глава Минобороны заявил, что "хорошие показатели" мобилизации свидетельствуют о готовности украинцев защищать свою страну с оружием в руках

Рустем Умеров (Фото: Конгресс США)

Благодаря новой системе комплектования 12% украинских мужчин, присоединяющихся к рядам Вооруженных Сил Украины, делают это добровольно. Об этом в комментарии республиканскому телеканалу Fox News заявил министр обороны Рустем Умеров.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"С момента принятия закона о мобилизации этой весной мы увеличили мобилизационные показатели в 2,5 раза. 12% военнослужащих теперь добровольно вступают в ряды армии благодаря новой системе комплектования", – сказал он.

По словам Умерова, закон о мобилизации должен сделать процесс призыва "более эффективным и прозрачным". Министр считает, что "хорошие показатели" мобилизации говорят о готовности украинцев защищать свою страну с оружием в руках.