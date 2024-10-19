Сухопутные войска: За фейки о мобилизации будут открывать уголовные производства

Любые манипуляции по мобилизационным мерам или необоснованные обвинения будут расследоваться правоохранительными органами, заявили в ВСУ

Украинский военный (Фото: Depositphotos)

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины предупредили, что против лиц, распространяющих "ложную информацию" о мобилизации, будут открывать уголовные производства. Военные утверждают, что фейки на эту тему подрывают доверие общества к государственным институтам и силам обороны.

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Отмечается, что после изменений в мобилизационной политике в Украине, утвержденных Постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г., были уточнены правила призыва граждан на военную службу.

Однако несмотря на информационные усилия государства, в обществе участились случаи дезинформации, которые могут повлиять на мобилизацию и дестабилизировать ситуацию, заявили в Сухопутных войсках.

Законом от 8 апреля 2014 года № 1183-VII предусмотрена уголовная ответственность за распространение ложной информации, которая подрывает доверие к армии и государственным учреждениям. Любые манипуляции о мобилизационных мерах или необоснованные обвинения будут расследоваться правоохранительными органами, добавили там.

Военные подчеркнули, что все нарушения как со стороны граждан, так и со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки подлежат правовой оценке.

"Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в очередной раз призывает граждан Украины, медиа всех форм собственности и принадлежности, интернет-блоггеров – использовать исключительно официальную и проверенную информацию", - подытожили в пресс-службе.

15 октября 2024 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию призвал украинские медиа "корректно" освещать события мобилизации и деятельность ТЦК.

Это произошло после того, как в Киеве на концерте группы "Океан Эльзы" 11 октября около полусотни человек в военной форме проверяли документы у мужчин у Дворца спорта.