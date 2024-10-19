Сухопутні війська: За фейки про мобілізацію відкриватимуть кримінальні провадження

Будь-які маніпуляції щодо мобілізаційних заходів або необґрунтовані звинувачення будуть розслідуватись правоохоронними органами, заявили у ЗСУ

Український військовий (Фото: Depositphotos)

Сухопутні війська Збройних Сил України попередили, що проти осіб, які поширюють "неправдиву інформацію" про мобілізацію, будуть відкривати кримінальні провадження. Військові стверджують, що фейки на цю тему підривають довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони.

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Зазначається, що після змін у мобілізаційній політиці в Україні, затверджених Постановою Кабміну від 16 травня 2024 року, були уточнені правила призову громадян на військову службу.

Однак, попри інформаційні зусилля держави, в суспільстві почастішали випадки дезінформації, які можуть вплинути на мобілізацію та дестабілізувати ситуацію, заявили у Сухопутних військах.

Законом від 8 квітня 2014 року № 1183-VII передбачена кримінальна відповідальність за поширення неправдивої інформації, яка підриває довіру до армії та державних установ. Будь-які маніпуляції щодо мобілізаційних заходів або необґрунтовані звинувачення будуть розслідуватись правоохоронними органами, додали там.

Військові наголосили, що всі порушення, як з боку громадян, так і з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, підлягають правовій оцінці.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України вкотре закликає громадян України, медіа всіх форм власності та приналежності, інтернет-блогерів – послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією", - підсумували у пресслужбі.

15 жовтня 2024 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення закликала українські медіа "коректно" висвітлювати події мобілізації та діяльність ТЦК.

Це сталося після того, як у Києві на концерті гурту "Океан Ельзи" 11 жовтня близько пів сотні людей у військовій формі перевіряли документи у чоловіків біля Палацу спорту.