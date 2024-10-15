Нацрада закликала медіа до "коректного" висвітлення подій з ТЦК та мобілізацією

У Нацраді стверджують, що Росія намагається викликати в українському суспільстві негативне ставлення до мобілізації та діяльності ТЦК

Військовий квиток (Ілюстративне фото: Одеський ТЦК та СП)

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення закликала українські медіа "коректно" висвітлювати події мобілізації та діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Національна рада закликає медіа до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, зокрема процесу мобілізації та діяльності ТЦК. Ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога", – йдеться у повідомленні пресслужби.

У Нацраді стверджують, що Росія намагається викликати в українському суспільстві негативне ставлення до мобілізації та діяльності ТЦК, аби послабити оборону країни.

За даними нацпроєкту з медіаграмотності "Фільтр", на російську пропаганду у бюджеті ворога закладено $1,6 млрд, і ці зусилля здебільшого спрямовані на українців.

Основні цілі пропаганди РФ, за даними проєкту:

→ поширювати фейки про мобілізацію;

→ дискредитувати державні інституції та армію;

→ дезінформувати, розколювати суспільство і знижувати міжнародну підтримку.

Нацрада закликає українські медіа перевіряти інформацію та обережно використовувати джерела, особливо під час висвітлення "суперечливих випадків із ТЦК".

У Києві на концерті гурту "Океан Ельзи" 11 жовтня близько пів сотні людей у військовій формі перевіряли документи у чоловіків біля Палацу спорту.