Нацсовет призвал медиа к "корректному" освещению событий с ТЦК и мобилизацией

В Нацсовете утверждают, что Россия пытается вызвать в украинском обществе негативное отношение к мобилизации и деятельности ТЦК

Военный билет (Иллюстративное фото: Одесский ТЦК и СП)

Национальный совет по телевидению и радиовещанию призвал украинские медиа "корректно" освещать события мобилизации и деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Национальный совет призывает медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности процесса мобилизации и деятельности ТЦК. Эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага", – говорится в сообщении прессслужбы.

В Нацсовете утверждают, что Россия пытается вызвать в украинском обществе негативное отношение к мобилизации и деятельности ТЦК с целью ослабить оборону страны.

По данным нацпроекта по медиаграмотности "Фильтр", на российскую пропаганду в бюджете врага заложено $1,6 млрд, и эти усилия в основном направлены на украинцев.

Основные цели пропаганды РФ, по данным проекта:

→ Распространять фейки о мобилизации;

→ Дискредитировать государственные институты и армию;

→ Дезинформировать, раскалывать общество и снижать международную поддержку.

Нацсовет призывает украинские медиа проверять информацию и осторожно использовать источники, особенно при освещении "противоречивых случаев с ТЦК".

В Киеве на концерте группы "Океан Эльзы" 11 октября около полусотни человек в военной форме проверяли документы у мужчин у Дворца спорта.