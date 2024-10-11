В Киеве на концерте "Океан Эльзы" массово проверяли у мужчин документы – видео
В Киеве на концерте группы "Океан Эльзы" 11 октября около полусотни человек в военной форме проверяли документы у мужчин у Дворца спорта. Об этом сообщают корреспондентыТСН и Киев 24 с места происшествия.
Журналисты утверждают, что один из представителей ТЦК не дал ответа на их вопрос о событиях и посоветовал обратиться в пресс-службу.
На обнародованном видео можно увидеть, как, вероятно, сотрудники ТЦК проверяли документы у многих мужчин перед входом во Дворец спорта.
В отдельных роликах можно увидеть, как люди скандируют "Позор полиции!".
На другом видео зафиксировано, как двое мужчин садятся в служебный автомобиль полиции. Детали инцидента остаются неизвестными, ТСН не предоставила дополнительной информации.