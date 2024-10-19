В Україні збільшать термін військового вишколу: деталі пілотного проєкту

До проєкту залучено близько 500 військовослужбовців, заявив полковник Євген Межевікін

Фото: Євгенія Мазур/LIGA.net

В Україні стартував пілотний проєкт, який передбачає збільшення термінів військового вишколу до півтора місяця. Про це на брифінгу щодо змін в організації бойової підготовки у Збройних Силах України розповів заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Євген Межевікін, передає кореспондентка LIGA.net із заходу.

За його словами, до проєкту залучено близько 500 військовослужбовців. Він реалізується на базі чотирьох ключових навчальних центрів.

Крім цього, вже оновлена програма військового вишколу. Вона передбачає вивчення основ БпЛА, окопних засобів радіоелектронної боротьби, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання.

Межевікін зазначив, що збільшення термінів навчання впроваджується в межах програми "Збереження життя військовослужбовців", ініційованої головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським.

По завершенні пілотного проєкту будуть проаналізовані результати підготовки з урахуванням термінів навчання тривалістю один та півтора місяця, після чого будуть надані пропозиції щодо подальшого удосконалення програми.