Сирський розпорядився запровадити вивчення міжнародного права у військовому вишколі
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розпорядився запровадити обов'язкове вивчення норм міжнародного гуманітарного права у рамках курсу військового вишколу для військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі.
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"Головнокомандувач Збройних Сил України прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів)", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі наголошують, що це допоможе підвищити правову культуру серед військовослужбовців і забезпечить їхню готовність діяти відповідно до міжнародних стандартів.
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