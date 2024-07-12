Сирський розпорядився запровадити вивчення міжнародного права у військовому вишколі

Це допоможе підвищити правову культуру серед військовослужбовців і забезпечить їхню готовність діяти відповідно до міжнародних стандартів

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розпорядився запровадити обов'язкове вивчення норм міжнародного гуманітарного права у рамках курсу військового вишколу для військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі.

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"Головнокомандувач Збройних Сил України прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів)", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що це допоможе підвищити правову культуру серед військовослужбовців і забезпечить їхню готовність діяти відповідно до міжнародних стандартів.

Наприкінці березня 2024 року ООН повідомила про отримані дані, що за зиму росіяни стратили 32 українських військовополонених.

1 квітня представник омбудсмена Кононенко повідомив, що найбільше випадків страт російськими окупантами українських військовополонених було зафіксовано на Авдіївському напрямку.

18 червня генпрокурор Костін повідомив, що на Донецькому напрямку фронту російські окупанти стратили бійця ЗСУ методом обезголовлювання.

Українські прокурори встановили особу українського військового, страченого окупантами на Донеччині.

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