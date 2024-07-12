Сирський розпорядився запровадити вивчення міжнародного права у військовому вишколі
Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розпорядився запровадити обов'язкове вивчення норм міжнародного гуманітарного права у рамках курсу військового вишколу для військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі.

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"Головнокомандувач Збройних Сил України прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів)", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що це допоможе підвищити правову культуру серед військовослужбовців і забезпечить їхню готовність діяти відповідно до міжнародних стандартів.

  • Наприкінці березня 2024 року ООН повідомила про отримані дані, що за зиму росіяни стратили 32 українських військовополонених.
  • 1 квітня представник омбудсмена Кононенко повідомив, що найбільше випадків страт російськими окупантами українських військовополонених було зафіксовано на Авдіївському напрямку.
  • 18 червня генпрокурор Костін повідомив, що на Донецькому напрямку фронту російські окупанти стратили бійця ЗСУ методом обезголовлювання.
  • Українські прокурори встановили особу українського військового, страченого окупантами на Донеччині.

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