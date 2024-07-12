Сырский распорядился ввести изучение международного права в военной подготовке

Это поможет повысить правовую культуру среди военнослужащих и обеспечит их готовность действовать в соответствии с международными стандартами

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский распорядился ввести обязательное изучение норм международного гуманитарного права в рамках курса военной подготовки для военнослужащих. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

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"Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины принял решение о введении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов)", – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что это поможет повысить правовую культуру среди военнослужащих и обеспечит их готовность действовать в соответствии с международными стандартами.

В конце марта 2024 года ООН сообщила о полученных данных, что за зиму россияне казнили 32 украинских военнопленных.

1 апреля представитель омбудсмена Кононенко сообщил, что больше всего случаев казней российскими оккупантами украинских военнопленных было зафиксировано на Авдеевском направлении.

18 июня генпрокурор Костин сообщил, что на Донецком направлении фронта российские оккупанты казнили бойца ВСУ методом обезглавливания.

Украинские прокуроры установили личность украинского военного, казненного оккупантами в Донецкой области.

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