Сырский распорядился ввести изучение международного права в военной подготовке
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский распорядился ввести обязательное изучение норм международного гуманитарного права в рамках курса военной подготовки для военнослужащих. Об этом сообщили в Генеральном штабе.
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"Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины принял решение о введении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов)", – говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что это поможет повысить правовую культуру среди военнослужащих и обеспечит их готовность действовать в соответствии с международными стандартами.
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