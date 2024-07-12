Сырский распорядился ввести изучение международного права в военной подготовке
Александр Сырский (Фото: Facebook)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский распорядился ввести обязательное изучение норм международного гуманитарного права в рамках курса военной подготовки для военнослужащих. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

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"Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины принял решение о введении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов)", – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что это поможет повысить правовую культуру среди военнослужащих и обеспечит их готовность действовать в соответствии с международными стандартами.

  • В конце марта 2024 года ООН сообщила о полученных данных, что за зиму россияне казнили 32 украинских военнопленных.
  • 1 апреля представитель омбудсмена Кононенко сообщил, что больше всего случаев казней российскими оккупантами украинских военнопленных было зафиксировано на Авдеевском направлении.
  • 18 июня генпрокурор Костин сообщил, что на Донецком направлении фронта российские оккупанты казнили бойца ВСУ методом обезглавливания.
  • Украинские прокуроры установили личность украинского военного, казненного оккупантами в Донецкой области.

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