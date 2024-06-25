В случае отказа от базовой военной подготовки студентов вузов могут отчислить – Кабмин

Это касается мужчин-студентов, пригодных к прохождению военной подготовки

Фото: Генштаб ВСУ

Студенты высших учебных заведений призывного возраста могут быть отчислены, если откажутся проходить базовую военную подготовку. Соответствующее постановление №734 принял Кабинет министров 21 июня.

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Ранее представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук анонсировал, что базовое военное обучение будут проходить мужчины (женщины – добровольно), которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования.

Согласно постановлению, не проходить обучение могут следующие категории:

Исключения будут только те, кто:

→ студенты-мужчины, признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

→ те, кто до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

→ те, кто уже проходил военную службу;

→ имеющие сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.

Перечисленные категории являются исключениями. В общем, если студент-призывник, признанный годным, откажется от прохождения базовой военной подготовки, это будет основанием для его отчисления из вуза.

Скриншот из постановления №734

2 апреля 2024 года президент Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет, согласно которому граждане, признанные "ограниченно пригодными", должны пройти повторное медицинское освидетельствование.

Юристка Наталья Гнатик из адвокатского объединения "Актум" объяснила, каким образом 18-летних мужчин могут мобилизовать.

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