У разі відмови від базового військового вишколу студентів вишів можуть відрахувати
Студенти вищих навчальних закладів призовного віку можуть бути відраховані, якщо відмовляться проходити базовий військовий вишкіл. Відповідну постанову №734 ухвалив Кабінет міністрів 21 червня.
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Раніше представник уряду у парламенті Тарас Мельничук анонсував, що базовий військовий вишкіл проходитимуть чоловіки (жінки – добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.
Згідно з постановою, не проходити вишкіл можуть такі категорії:
→ студенти-чоловіки, визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
→ ті, хто до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
→ ті, хто вже проходив військову службу;
→ ті, хто має сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.
Перелічені категорії є винятками. Загалом, якщо студент-призовник, визнаний придатним, відмовиться від проходження базового військового вишколу, це буде підставою для його відрахування з ВНЗ.
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