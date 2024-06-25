У разі відмови від базового військового вишколу студентів вишів можуть відрахувати

Це стосується чоловіків-студентів, придатних до проходження військового вишколу

Фото: Генштаб ЗСУ

Студенти вищих навчальних закладів призовного віку можуть бути відраховані, якщо відмовляться проходити базовий військовий вишкіл. Відповідну постанову №734 ухвалив Кабінет міністрів 21 червня.

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Раніше представник уряду у парламенті Тарас Мельничук анонсував, що базовий військовий вишкіл проходитимуть чоловіки (жінки – добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Згідно з постановою, не проходити вишкіл можуть такі категорії:

→ студенти-чоловіки, визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

→ ті, хто до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

→ ті, хто вже проходив військову службу;

→ ті, хто має сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Перелічені категорії є винятками. Загалом, якщо студент-призовник, визнаний придатним, відмовиться від проходження базового військового вишколу, це буде підставою для його відрахування з ВНЗ.

Скриншот з постанови №734

2 квітня 2024 року президент Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років, згідно з яким громадяни, визнані "обмежено придатними", мають пройти повторний медичний огляд.

Юристка Наталя Гнатик з адвокатського об'єднання "Актум" пояснила, яким чином 18-річних чоловіків можуть мобілізувати.

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