Сирський: Працюємо над збільшенням терміну базової загальновійськової підготовки

Якісна підготовка – один із головних чинників збереження життя військових, наголосив Олександр Сирський

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

У Збройних Силах України працюють над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Головком провів робочу нараду з цього питання за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.

Вони обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення, а також розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм.

Сирський наголосив, що якість підготовки військових залежить від інструкторів. Тому максимальна увага, за його словами, приділяється залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також розглядається можливість створення Школи інструкторів.

"Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року. Продовжуємо роботу над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що саме якісна підготовка – один із головних чинників збереження життя українських військових.

25 червня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою студенти призовного віку можуть бути відраховані, якщо відмовляться проходити базовий військовий вишкіл.

12 липня Сирський розпорядився запровадити обов'язкове вивчення норм міжнародного гуманітарного права у рамках курсу військового вишколу для військовослужбовців.

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