Сырский: Работаем над увеличением срока базовой общевойсковой подготовки

Качественная подготовка – один из главных факторов сохранения жизни военных, отметил Александр Сырский

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

В Вооруженных Силах Украины работают над тем, чтобы увеличить сроки базовой общевойсковой подготовки. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Главком провел рабочее совещание по этому вопросу с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров.

Они обсудили проблемные вопросы, влияющие на качество подготовки военнослужащих и наработали пути их решения, а также рассмотрели направления усовершенствования учебных программ.

Сырский подчеркнул, что качество подготовки военных зависит от инструкторов. Поэтому максимальное внимание, по его словам, уделяется привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом. Также рассматривается возможность создания Школы инструкторов.

"Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года. Продолжаем работу по повышению качества подготовки военнослужащих в учебных центрах", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что именно качественная подготовка – один из главных факторов сохранения жизни украинских военных.

25 июня Кабмин принял постановление, согласно которому студенты призывного возраста могут быть отчислены, если откажутся проходить базовое военное обучение.

12 июля Сырский распорядился ввести обязательное изучение норм международного гуманитарного права в рамках курса военной подготовки для военнослужащих.

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