Сырский: Работаем над увеличением срока базовой общевойсковой подготовки
В Вооруженных Силах Украины работают над тем, чтобы увеличить сроки базовой общевойсковой подготовки. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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Главком провел рабочее совещание по этому вопросу с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров.
Они обсудили проблемные вопросы, влияющие на качество подготовки военнослужащих и наработали пути их решения, а также рассмотрели направления усовершенствования учебных программ.
Сырский подчеркнул, что качество подготовки военных зависит от инструкторов. Поэтому максимальное внимание, по его словам, уделяется привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом. Также рассматривается возможность создания Школы инструкторов.
"Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года. Продолжаем работу по повышению качества подготовки военнослужащих в учебных центрах", — отметил главнокомандующий ВСУ.
Он добавил, что именно качественная подготовка – один из главных факторов сохранения жизни украинских военных.
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- 12 июля Сырский распорядился ввести обязательное изучение норм международного гуманитарного права в рамках курса военной подготовки для военнослужащих.
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